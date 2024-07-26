İzmir'de Orman Yangını: Alevler Evlere Yaklaşıyor, Tahliyeler Başladı
İzmir'in Dikili ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ederken alevlerin yaklaşması üzerine bir site tahliye edildi.
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İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.
BİR SİTE TAHLİYE EDİLDİ
Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kaynak: AA
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