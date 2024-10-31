İstanbul'da Kargo Gemisinde Facia: Güverte Vinci Devrildi! 3 Mürettebat Yaralandı
İstanbul'da Ahırkapı açıklarında demirleyen kargo gemisinde facia yaşandı. Kargo gemisinin güvertesinde vinç devrildi. Vincin devrilmesi sonucu 3 mürettebat yaralandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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