İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul'da kaçak tütün ürünü operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı ve 3 bin 750 kesilmiş bandrole el konuldu.

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İstanbul'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından, İstanbul'da yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda tütün ve tütün mamullerinin toptan ticaretini yapan bazı firmaların 'seyyar depo' yöntemine geçtiği belirlendi.

Bu kapsamda seyyar depo olarak kullanılan 5 aracın konumları tespit edildi. Başlatılan operasyonla, üç iş yerinde ve 5 araçta detaylı arama yapıldı.

Operasyonda neticesinde, 3,3 ton tütün, 912 bin dal makaron, 61 kilogram nargile tütünü, 150 bin filtre, 1455 paket sigara kağıdı, 3 bin 750 kesilmiş bandrol cinsi eşya ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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