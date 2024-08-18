Pizza Götürdüğü Kadına Kabusu Yaşattı, 11 Suç Kaydı Çıktı!

Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kadın kabusu yaşadı. 3 gün boyunca kadınının evinin önüne giden tacizci kurye polis ekiplerince yakalandı.

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Pizza Götürdüğü Kadına Kabusu Yaşattı, 11 Suç Kaydı Çıktı!

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi. Yemeği getiren kurye İ.Ç. (35), siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın binasının önünden ayrılmadı.

Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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