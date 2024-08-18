İstanbul Trafiğinde Dehşet! Otomobilin Camını Kırıp Tekmeledi!

Maltepe D-100 Karayolunda seyir halinde bir otomobilin önü, emniyet şeridinde ilerleyen başka bir araç tarafından kesildi. Otomobilden inen kişi, önünü kestikleri aracın camını kırıp tekmelerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İstanbul'un Maltepe ilçesi D-100 Karayolu Bağlarbaşı mevkii Kartal istikametinde, dün saat 17.30 sıralarında bir saldırı meydana geldi. İddiaya göre Emrah Şirin’in kullandığı otomobille, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafik tartışması yaşandı. Tartışma sonrasında şüpheliler, otomobil sürücüsü Şirin Zümrütevler Köprüsü istikametine ilerlediği sırada, emniyet şeridinden gelerek aracın önünü kesti. Şüphelilerden biri, otomobilden inerek, elindeki cismi tartıştıkları sürücünün aracının camına attı.

Aracı tekmelenen ve camı kırılan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Saldırganlar bir süre daha otomobili takip ettikten sonra gözden kayboldu. Otomobil sürücüsü Emrah Şirin polis merkezine giderek aracına zarar veren kişiyle, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Otomobilin camının kırıldığı anlar sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde seyir halindeki otomobilin önü emniyet şeridinden gelen başka bir araç tarafından kesiliyor. Otomobilden inen yolcu koltuğundaki şüpheli elindeki cismi araca atarak, otomobilin camlarını kırıyor. Ardından Şirin'in kullandığı otomobili bir süre daha takip eden araç gözden kayboluyor.

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Kaynak: DHA

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