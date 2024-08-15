Trafik Kazası Sonrası Silahlı Saldırı! 4 Yaralı

Diyarbakır'da otomobilin çarparak yaraladığı 2 yayanın yakınları, kaza sonrası sürücü ve içerisindeki 3 kişiye tabanca ve taşlarla saldırdı. Olayda otomobildeki 2 kişi de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. 2’si tabanca ile 4 yaralı hastanede tedaiye alınırken, polis kaza ve silahlı kavga ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Öğretmenler Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen içerisinde 3 kişinin olduğu 34 EYR 936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazadan sonra yaralanan yayaların yakınları sürücüye tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında yaralı yakınları, sürücü ve otomobilde bulunan 2 kişiye tabanca ve taşla saldırdı. Yaşanan olayda otomobildeki 2 kişi tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, silahlı kavgayı sonlandırırken, olayda 2’si otomobilin çarpması, 2’si de tabancayla olmak üzere yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kovan ele geçirdi. Tabancadan ateşlenen kurşunlar, bir otomobil ile bazı işyerlerine ne isabet ederek maddi zarara da neden oldu.

Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA