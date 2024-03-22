İstanbul’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da IŞİD operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı şüphelilerin IŞİD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Haklarında delillerin de bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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