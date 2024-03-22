Türkiye'ye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ocak ve şubat aylarında 4 milyon 341 bin 606 turistin Türkiye'ye geldiğini bildirdi.

Türkiye'ye yılın ilk iki ayında 4,3 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye 2024'ün ilk iki ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu.

Şubat ayında ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti.

Böylece şubat ayı artış oranı da bir önceki yıla göre yüzde 22,68 oldu.

Kaynak: İHA

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