Canice katledilen Afgan işçinin otopsi raporunda dikkat çeken detay: Nourtani böbreği için mi yakıldı?

Geçtiğimiz yıl vahşice öldürülen Afganistan göçmeni işçinin otopsi raporunda, Nourtani’nin sağ böbreği ve pankreasının bulunamadığı kaydedildi.

10 Kasım günü Zonguldak'ta yol kenarındaki ormanlık alanda yanmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 3 çocuk babası Afganistanlı Vezir Muhammed Nourtani'ye ait olduğunu belirlenmişti.

MHP Gelik Belde Başkanı Hakan Körnüş ve ortağı Enver Gideroğlu tarafından ruhsatsız işletilen bir madende hayatını kaybeden Nourtani'nin, olayın ortaya çıkmaması için ormanlık alana götürüldüğü ve üzerine benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıkmıştı.

Cinayet zanlıları ifadelerinde maden ocağında baygın buldukları Afgan madenciyi darp ederek öldürdükleri ve sonra da yaktıkları belirlenmişti. 50 yaşındaki madencinin tüm elbiselerinin de sobada yakıldığı ifadelerde yer almıştı

Vahşice işlenen cinayetle ilgili olarak, Körnüş, Gideroğlu ve maden ocağında çalışan Ahmet Aydın tutuklanmıştı.

Sözcü’deki köşe yazısında bu cinayeti kaleme alan gazeteci İsmail Saymaz, Nourtani’nin otopsi raporunda sağ böbreği ve pankreasının bulunamadığı aktardı.

İsmail Saymaz, Nourtani’nin böbreği için öldürülmüş olabileceğini belirtti.

Saymaz, Gideroğlu’nın cinayetten birkaç gün önce Nourtani’yi aradığı ve böbreği için 20 bin dolar teklif ettiğini hatırlattı.

Nourtani cinayetiyle ilgili aktarılan yazı şöyle:

“Otopsi raporuna göre Nourtani, “Yol kenarında göğüs, batın ve diz seviyesine kadar kömürleşme derecesinde yanık halde bulunduğu” için inceleme yapılamadı. İddianamede, “Kazanın ortaya çıkışını gizlemek, maddi getirisi düşünülerek ocağın kapatılmasına ve işlem yapılmasına engel olmak” için “kolluk birimleri ve sağlık kuruluşuna haber vermeksizin iştirak halinde kasten öldürdükleri” kaydediliyor. Nourtani’nin ölüm nedeni ve zamanı saptanamadı. “Yabancı uyruklu olması sebebiyle takibi zor olacağı için cesedi suçu gizlemek” amacıyla yaktılar.

BÖBREĞİ İÇİN Mİ YAKILDI?

Otopsi raporuna göre Nourtani’nin sağ böbreği ve pankreası bulunamadı. Bu da böbreğinin çalınmış olabileceği kuşkusunu doğuruyor. Çünkü Nourtani’nin eşi Qamer Gel Meliki, cinayetten sonra savcılığa başvurmuş ve Enver Gideroğlu’nu suçlamıştı. Gideroğlu’nın cinayetten birkaç gün önce eşini arayıp “Maden sahiplerinden birisinin babası böbrek hastası. Bir böbreğini verirsen 20 bin dolar öderiz” dediğini iddia etmişti. Eşinin bu teklifi reddettiğini anlatmıştı. Bu ocakta çalışan Hamed Barati adlı Afgan işçi aynı teklifin kendisine de yapıldığını iddia ediyor. Avukat Kerim Bahadır Şeker, cinayetin böbrek için işlenmiş olabileceğini iddia ederek, şunları söylüyor: “Sağ böbreğin yanıp sol böbreğinin yanmaması mantıksız. Organ çalınmasını örtbas etmek için yakmış olabilirler. Yakarsanız, kimlik belli olmasın diye yakarsınız, değil mi? Bu adamın eli, yüzü, ayağı ortada, sadece bel bölgesi yanmış. Bu bana mantıklı gelmiyor.”

Kaynak: Gerçek Gündem