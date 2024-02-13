İstanbul'da iş cinayeti: Denize düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Ortaköy'deki inşaat alanında çökme olunca iki işçi denize düştü. İşçilerden biri kurtarılırken, diğeri boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul'da iş cinayeti: Denize düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Beşiktaş'taki Ortaköy sahilinde, fore kazık uygulaması yapılan alanda, çökme meydana gelmesi sonucu 2 işçi denize düştü.

İNŞAAT ALANINDA ÇÖKME

Denize düşenlerden biri çevredekilerin yardımıyla yaralı kurtarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, diğer kişinin kurtarılması için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucunda denize düşen diğer işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

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