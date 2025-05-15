İstanbul'da Hastane Bahçesinde Dehşet! Husumetlisine Kurşun Yağdırdı
Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi ayağından vurularak yaralanırken, saldırgan olay yerinde gözaltına alındı.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi bahçesinde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgeye göre, Samet K. ile A.M. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.
AYAĞINDAN VURDU
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, Samet K., A.M.'yi ayağından silahla vurdu. A.M. hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan hastanede görevli jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: İHA
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