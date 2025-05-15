Kar Yağışı 3 İli Etkisi Altına Aldı! 2 Gündür Sürüyor

Hava sıcaklıkları Türkiye genelinde yükselmeye başlasa da doğu bölgesinde soğuk hava devam ediyor. Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde dağlar beyaza büründü.

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Kar Yağışı 3 İli Etkisi Altına Aldı! 2 Gündür Sürüyor

Hakkari, Van ve Bitlis'te etkili olan sağanağın ardından yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Hakkari'de iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İKİ GÜNDÜR ETKİSİ SÜRÜYOR

Kar dolayısıyla 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı ve civarındaki dağlar ile Berçelan bölgesindeki yüksek kesimler beyaza büründü. Van'ın Başkale ilçesindeki 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, mayısta yağan kar nedeniyle şaşırdıklarını belirtti. Bitlis'in Tatvan ilçesinde de kar nedeniyle Nemrut Dağı ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanan bölgede İl Özel İdaresi ekipleri, Nemrut Krater Gölü yolunu kardan temizledi.

Kaynak: AA

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