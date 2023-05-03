İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.