İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi için yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yeni yapılan açıklamada yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.