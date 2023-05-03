İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi için yarın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yeni yapılan açıklamada yarın İstanbul'da gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği duyuruldu.

İstanbul’da gök gürültülü sağanak bekleniyor

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; yarın Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) beklenen gök gürültülü sağanakların, yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

İnsan sarrafı olan 3 burç! Onları kandırmak gerçekten çok zor! İnsan sarrafı olan 3 burç! Onları kandırmak gerçekten çok zor!
Bitez’de halka rağmen inşaat başladı: ‘Bu işin peşini bırakmayacağız’ Bitez’de halka rağmen inşaat başladı: ‘Bu işin peşini bırakmayacağız’
Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin.. Nazarları hemen değen 3 burç.. Asla onlarla dertleşmeyin..
Taciz iddialarının ardından Koca'nın hastanesinin önünde TKP'den eylem Taciz iddialarının ardından Koca'nın hastanesinin önünde TKP'den eylem
ÇOK OKUNANLAR
Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo! Seçime 11 gün kala son anket: İşte 14 Mayıs yaklaştıkça netleşen tablo!
Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı? Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı: 'Abi bari bu hafta yapmasaydın' Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı
İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo İktidara yakın şirketten 81 ilde anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Parti sözcüsü paylaştı: Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı Meral Akşener'in masasındaki son anket ortaya çıktı