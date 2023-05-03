Taciz iddialarının ardından Koca'nın hastanesinin önünde TKP'den eylem

Sağlık Bakanı Koca'ya ait Medipol Hastanesi'nde çocuğa cinsel tacizi protesto eden TKP'liler 'Çocuk tacizcilerinden ve onları koruyanlardan hesap soracağız. Yargılanacaklar' diye belirtti.

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Taciz iddialarının ardından Koca'nın hastanesinin önünde TKP'den eylem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Esenler Medipol Hastanesi’nde 6 yaşındaki bir çocuğun istismar edildiği ve olayın aileye 'manevi tazminat' adı altında 150 bin TL'lik bir sözleşme imzalatılarak kapatıldığı ortaya çıkmıştı.

TKP'DEN HASTANE ÖNÜNDE EYLEM

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ait Medipol Hastanesi’nde ortaya çıkan taciz skandalının ardından hastanenin Esenler binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Çocuk tacizcilerinden ve onları koruyanlardan hesap soracağız. Yargılanacaklar” sloganıyla yapılan eylemde tarikatlar ve patronların egemen olduğu düzenin çürümüşlüğüne vurgu yapıldı.

Eylemde TKP adına İstanbul milletvekili adayları gazeteci Orhan Gökdemir, Hale Mildan ve Ahmet Batur konuşma yaptı.

Orhan Gökdemir yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı’nın tarikatların elinde olduğunu vurguladı. Özel hastanelerin kamu kaynaklarını kullanarak ortaya çıktığını belirten Gökdemir halkın sağlığına kâr amacıyla yaklaşılmasının "sapkınlık" olduğunu dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZDAN ÇALDIKLARI GELECEĞİ GERİ ALACAĞIZ"

İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Hale Mildan konuşmasında “Yıllardır bu ülkede çocuk tacizleri, tecavüzlerinin haberleri bitmek bilmedi. Tarikat yurtlarında, cemaat evlerinde istismar edilen yüzlerce çocuğumuzun suçluları cezasız kaldı. Kamu kuruluşları görevlerini yapmadı. Yayın yasakları geldi. AKP iktidarı ile gericileştirilen ülkemiz her gün daha korkunç olaylara uyandı ve bu olaylara sessiz kalmaları istendi. Sessiz kalmayacağız. TKP'nin geldiği her yeri güzelleştireceğiz! Bizden, çocuklarımızdan çaldıkları geleceği geri alacağız!” ifadelerini kullandı.

"BU DÜZENİ YIKACAĞIZ"

Ahmet Batur ise “Buradan çıkış arıyorsak yaşananları bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Altı yaşındaki çocuğu taciz eden Ahmet Cihad Öz ne kadar ahlaksızsa, olayın üstünü örtmeye kalkanlar ne kadar ahlaksızsa, insan sağlığı üzerinden, insan canı üzerinden kar edenler de o kadar ahlaksızdır. Bu düzen bir bütün olarak ahlaksızlık üretmektedir, bu yüzden bir an önce yıkılmalıdır, yıkacağız!” sözleriyle basın açıklamasını sonlandırdı.

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Fahrettin Koca Türkiye Komünist Partisi - TKP
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