İstanbul'da Fırtına Alarmı, Buralara Girmek Yasaklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı koru, kent ormanı ve yeşil alanlar önlem amacıyla ziyarete kapatıldığını duyurdu. Söz konusu alanların, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacağı ifade edildi.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Fırtına Alarmı, Buralara Girmek Yasaklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde rüzgarın saatte 40–70 km hıza ulaşması ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliği amacıyla İBB sorumluluğundaki bazı yeşil alanlarda geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

ZİYARETE KAPATILAN YERLER

Tedbir kapsamında bugün ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethipaşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

HAVALAR NORMALE DÖNDÜĞÜNDE TEKRAR AÇILACAK

Söz konusu alanlar, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbulluların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu süre boyunca özellikle ağaçlık alanlarda dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul İBB fırtına
Son Güncelleme:
Palamut Tezgaha Bereketiyle Geldi: Tanesi 100 Liradan Satılıyor Palamut Tezgaha Bereketiyle Geldi: Tanesi 100 Liradan Satılıyor
Antalya'nın Kemer İlçesinde Orman Yangını Antalya'nın Kemer İlçesinde Orman Yangını
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı! 'Şapkalılar' Suç Örgütüyle İlişki İddiası CHP'li Belediye Meclis Üyesi 'Azmettiricilik' Suçlamasıyla Tutuklandı
'Alihan Kuriş' Operasyonunda Yeni Detaylar: Evrakları İmha Ederken Basıldılar Evrakları İmha Ederken Basıldılar
Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı: İşte Geride Bıraktığı Mal Varlığı Reha Muhtar’ın Serveti Ortaya Çıktı
İnternet Altyapısı Bahanesiyle Vurgun: 801 Kişiyi Dolandırdılar, 90 Şüpheli Yakalandı İnternet Altyapısı Değişikliği Bahanesiyle 116 Milyon Liralık Vurgun
Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Diyarbakır'da Nişan Yolunda Can Pazarı