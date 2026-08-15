İstanbul'da Fırtına Alarmı, Buralara Girmek Yasaklandı

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Meteorolojik değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde rüzgarın saatte 40–70 km hıza ulaşması ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı vatandaşların güvenliği amacıyla İBB sorumluluğundaki bazı yeşil alanlarda geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

ZİYARETE KAPATILAN YERLER

Tedbir kapsamında bugün ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu, Küçük Çamlıca Korusu, Büyük Çamlıca Korusu, Fethipaşa Korusu, Hidiv Kasrı Korusu, Beykoz Korusu, Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk Kent Ormanı, Florya Atatürk Kent Ormanı, Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

HAVALAR NORMALE DÖNDÜĞÜNDE TEKRAR AÇILACAK

Söz konusu alanlar, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ziyarete açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbulluların meteorolojik uyarıları takip etmeleri, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu süre boyunca özellikle ağaçlık alanlarda dal kırılması ve ağaç devrilmesi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hatırlatmasında bulundu.

Kaynak: ANKA