İstanbul'da ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısını bıçakladı!

İstanbul Sarıyer'de bir ev sahibinin, 10 bin liralık zammı kabul etmeyen kiracısını eşinin yanında bıçakladığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul Sarıyer Merkez Mahallesi'nde bir süre önce kirasına 10 bin lira zam yapıldığı öğrenilen Serkan K. (42), zammı kabul etmedi

Bu duruma öfkelenen ev sahibinin oğlu Kerem G. (40), evin kapısına gelip kiracısını “evden çıkacaksın” diyerek tehdit etti. Olayın ardından Kerem G. kiracısını cadde üstünde gördü. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçağını çıkartan Kerem G., Serkan K.'yı bacaklarından ve kasığından yaralamıştı.

KİRACI YOĞUN BAKIMDA

Olay yerinde çok miktarda kan kaybeden Serkan K., taksiyle Sarıyer Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ev sahibinin oğlu Kerem G. ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

EŞİNİN YANINDA BIÇAKLADI

Öte yandan yaşanan o dehşet anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kiracı adam eşiyle kaldırımda yürüdüğü esnada ayağı kayıp yere düşüyor. O esnada ev sahibi bıçakla kiracısını yaralıyor. Vatandaşlar yaralının etrafında toplanırken, saldırgan da bıçakla koşarak kaçıyor.

TUTUKLANDI

Öte yandan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polislerinin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli Kerem G., Beşiktaş Ortaköy'de olayda kullandığı bıçakla birlikte kısa sürede kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kerem G., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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