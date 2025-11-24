İstanbul'da Dolu Sürprizi

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'un birçok ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da aniden bastıran dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarısının ardından kentte sağanak yağış etkili oldu. Bağcılar ve Gaziosmanpaşa' da öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden başlayan dolu yağışı, sel sularına neden oldu. Kimi vatandaşlar işletme tentelerinin altına kaçarken, çocuklarda yürüme devam etti.

