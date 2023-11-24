İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli

Megakentte olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.

İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli

İstanbul'da pazar günü kar yağması beklenirken megapolü sis kapladı.

Havanın kapalı olduğu şehirde deniz ulaşımında aksaklıklar meydana geliyor.

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.

Kaynak: AA

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