Hatay'da deprem
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
Bu yılın en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinden büyük hasar alan Hatay'da irili ufaklı sarsıntılar olmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre, Hatay'da merkez üssü Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi.
Kırıkhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Deprem 09:31 sularında kaydedilirken derinliği 11.4 olarak açıklandı.
#DEPREM
DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) https://t.co/oKZarqcEOg
24.11.2023, 09:31:09 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 11.4 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 24, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem