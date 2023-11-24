Hatay'da deprem

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir deprem meydana geldiği kaydedildi.

Hatay'da deprem

Bu yılın en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinden büyük hasar alan Hatay'da irili ufaklı sarsıntılar olmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığına göre, Hatay'da merkez üssü Kırıkhan olan bir deprem meydana geldi.

Kırıkhan'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

Deprem 09:31 sularında kaydedilirken derinliği 11.4 olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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