AFAD duyurdu: Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Zonguldak açıklarında kaybolan kuru yük gemisi mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

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AFAD duyurdu: Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

AFAD Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

AFAD duyurdu: Zonguldak'ta bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı! - Resim : 1

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