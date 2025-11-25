İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
İstanbul’da kötü hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları ve İDO’nun internet sitelerinden yapılan açıklamada, özellikle sabah saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği belirtildi.
Şehir Hatları duyurusunda, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA