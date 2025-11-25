İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi

İstanbul’da kötü hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde bazı vapur ve İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) seferleri iptal edildi.

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şehir Hatları ve İDO’nun internet sitelerinden yapılan açıklamada, özellikle sabah saatlerindeki seferlerin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği belirtildi.

Şehir Hatları duyurusunda, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İstanbul Vapur
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Sis, Pus ve Sağanak Bir Arada! Türkiye Çok Bulutlu Bir Güne Giriyor Sis, Pus ve Sağanak Bir Arada! Türkiye Çok Bulutlu Bir Güne Giriyor
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak Elektrik Faturalarında Yeni Tarife Sistemi: 1 Ocak İtibariyle Devrede! Bu Kişiler Muaf Olacak
Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı Paybull Elektronik Para’ya Operasyon! Çok Sayıda Gözaltı
Mardin'de Kan Donduran Olay! Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu Aynı Aileden 3 Kişi Evlerinde Ölü Bulundu
Komisyonun İmralı Ziyaretine Bahçeli’den İlk Yorum: 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı' 'En Ciddi Muhataplarından Biri İmralı'dır'
Valilik Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak! Taksim Metrosu Neden Kapalı, ne Zaman Açılacak? İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da Bazı Metro İstasyonları Kapalı Olacak