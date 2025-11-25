Sis, Pus ve Sağanak Bir Arada! Türkiye Çok Bulutlu Bir Güne Giriyor
Meteoroloji, Orta ve Doğu Akdeniz’den Karadeniz’e kadar birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini bildirdi. Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini artırırken, sıcaklıkların batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinde, diğer kesimlerde ise normallerin üzerinde seyredeceği açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında; ayrıca Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölgede parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir.
Bursa 17°C: Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale 18°C: Parçalı ve az bulutlu
Edirne 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İstanbul 16°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE
Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini gösterebilir.
Afyonkarahisar 16°C: Parçalı ve az bulutlu
Denizli 18°C: Parçalı ve az bulutlu
İzmir 20°C: Parçalı ve az bulutlu
Muğla 19°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Bölge genelinde çok bulutlu bir gün beklenirken, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.
Adana 19°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak
Antalya 23°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Hatay 18°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak
Isparta 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen bölgede Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevreleri zaman zaman sağanak yağış alacak. Sabah ve akşam saatlerinde bölge genelinde puslu ve sisli hava hakim.
Ankara 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kayseri 13°C: Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle sağanaklı
Konya 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde sabah ve gece sis ve pus görülebilir.
Bolu 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Düzce 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Sinop 16°C: Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri gün içerisinde aralıklı sağanak alacak. Bölgenin iç bölümlerinde sis ve pus etkili.
Amasya 15°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak
Rize 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
Samsun 17°C: Parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak
Trabzon 18°C: Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde sağanak görülecek. Sabah ve gece sis ve pus etkisini gösterecek.
Erzurum 11°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kars 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 5°C: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak
Van 12°C: Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgenin batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Genel olarak gün içinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.
Diyarbakır 14°C: Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 15°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak
Mardin 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 17°C: Parçalı ve çok bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi