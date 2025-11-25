Sis, Pus ve Sağanak Bir Arada! Türkiye Çok Bulutlu Bir Güne Giriyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında; ayrıca Antalya, Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Samsun, Amasya, Tokat, Malatya, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu bölgelerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın, diğer bölgelerde ise mevsim ortalamalarının üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölgede parçalı ve az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde özellikle doğu kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bursa 17°C: Parçalı ve az bulutlu

Çanakkale 18°C: Parçalı ve az bulutlu

Edirne 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İstanbul 16°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE

Genel olarak parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkisini gösterebilir.

Afyonkarahisar 16°C: Parçalı ve az bulutlu

Denizli 18°C: Parçalı ve az bulutlu

İzmir 20°C: Parçalı ve az bulutlu

Muğla 19°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Bölge genelinde çok bulutlu bir gün beklenirken, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece pus ve sis etkili olabilir.

Adana 19°C: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak

Antalya 23°C: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak

Hatay 18°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak

Isparta 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen bölgede Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevreleri zaman zaman sağanak yağış alacak. Sabah ve akşam saatlerinde bölge genelinde puslu ve sisli hava hakim.

Ankara 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kayseri 13°C: Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle sağanaklı

Konya 15°C: Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. İç kesimlerde sabah ve gece sis ve pus görülebilir.

Bolu 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Düzce 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Sinop 16°C: Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri gün içerisinde aralıklı sağanak alacak. Bölgenin iç bölümlerinde sis ve pus etkili.

Amasya 15°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak

Rize 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

Samsun 17°C: Parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak

Trabzon 18°C: Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu bir hava beklenirken Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde sağanak görülecek. Sabah ve gece sis ve pus etkisini gösterecek.

Erzurum 11°C: Parçalı ve çok bulutlu

Kars 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

Malatya 5°C: Çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak

Van 12°C: Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgenin batı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Genel olarak gün içinde çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.

Diyarbakır 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

Gaziantep 15°C: Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak

Mardin 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

Siirt 17°C: Parçalı ve çok bulutlu

