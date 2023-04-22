İstanbul'da bayramın ikinci gününde de trafik yüzde 70'lere çıktı

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de İstanbul'da trafik yer yer durma noktasına geldi.

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İstanbul'da bayramın ikinci gününde de trafik yüzde 70'lere çıktı

İstanbul’da bayramın 2. gününde trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyesine çıkarken bazı noktalarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramı'nın 2'inci gününde TEM Otoyolu Fatih sultan Mehmet Köprüsü istikameti Seyrantepe mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik yer yer durma noktasına gelirken, İBB verilerine göre trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 70 olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

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