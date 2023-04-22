Rana Cabbar Solakyan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden oyuncu Rana Cabbar Solokyan bugün son yolculuğuna uğurlandı.

"Aşk-ı Memnu", "Yaprak Dökümü", "Pars Narkoterör", "Kadın" ve "Hercai" adlı dizilerde canlandırdığı unutulmaz rollerle tanınan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rana Cabbar'ın naaşı, ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Şişli Katolik Mezarlığı'nda defnedildi.

Oyuncu Altan Erkekli, törende, Cabbar'la 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosunda tanıştığını belirterek, "Onların ellerinde büyüdüm, abimiz, hocamız, ustamızdı. Hayatın içinde dolu dolu yaşayan sevgi dolu bir insandı. Tiyatro için emeği çok fazladır. Yalnız olmayı tercih etti. Hüzünlü bir vedaya geldik bugün" dedi.

Halil Ergün de Rana Cabbar'ın Türk tiyatrosuna çok önemli katkıları bulunan bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Sarsıldık tabii daha yapacağı işler vardı. Bir senaryo üzerine çalışıyordu ama hayat. Tiyatromuzun altın çağının en parlak kahramanlarından biriydi" diye konuştu.

RANA CABBAR KİMDİR?

İstanbul'da 1945'te doğan Ermeni oyuncu Rana Cabbar, gençlik yıllarında Ankara'ya yerleşerek Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (AST) kuruluşunda yer aldı.

Uzun süre AST'de tiyatro oyunculuğu yapan Cabbar, gazeteci Uğur Mumcu'nun yazdığı "Sakıncalı Piyade" oyunundaki "Sakıncalı" rolünü ilk sahneleyen oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu, sinemaya Erden Kıral'ın yönettiği 1983 yapımı "Hakkari'de Bir Mevsim" filminde "Dorfvorsteher" karakterini canlandırarak adım attı.

Ömer Kavur, Şerif Gören ve Yavuz Turgul gibi yönetmenlerle çalışan Cabbar, 2005 yapımı "Beyaz Gelincik" diziyle ekranlarda tanınmaya başladı.

"Aşk-ı Memnu" dizisinde oynadığı Süleyman karakteriyle özdeşleşen oyuncu, en son "Kaçış" dizisinde rol almıştı.