İstanbul'da akaryakıt tankerinde yangın: 1 yurttaş hayatını kaybetti, yaralılar var

İstanbul Ataşehir’de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın çıktı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İstanbul Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir'de bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde yangın meydana geldi.

İlk bilgilere göre olayda 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ediyor."

1 YURTTAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Valilikten yapılan yeni açıklamada ağır yaralanan yurttaşlardan birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi.

"Ataşehir İlçesi’nde meydana gelen tanker yangınında ağır yaralanan 2 vatandaşımızdan 1’i hayatına kaybetmiş olup, diğer ağır yaralının tedavisi kaldırıldığı hastanede devam etmektedir. Olayda hafif yaralanan iki kişi ise ayakta tedavi edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem