İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu gece ve yarın sabah için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.