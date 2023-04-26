İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu gece ve yarın sabah için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.

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