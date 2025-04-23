İstanbul Valiliği'nden 'Deprem' Kararı! HEPSİ AÇIK OLACAK

İstanbul Valiliği, deprem korkusu nedeniyle evlerine girmek istemeyen vatandaşlar için okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanıma açıldığını duyurdu. Okul lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşların kullanımına açık olacak.

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İstanbul Valiliği'nden 'Deprem' Kararı! HEPSİ AÇIK OLACAK

İstanbul bugün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı. İstanbul'daki depremin artçıları devam ederken ilgili kurumlardan art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

İstanbul Valiliği; deprem nedeniyle okul bahçeleri, spor salonları ve camilerin kullanımının vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

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Kaynak: Haber Merkezi

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