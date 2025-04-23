Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Nisan’da Anlamlı Turnuva

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anısına futbol turnuvası düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Nisan’da Anlamlı Turnuva

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatırken, İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’yi de unutmadı. Bu anlamlı günde, Atatürk Parkı’ndaki belediyeye ait halı sahalarda gerçekleştirilen futbol turnuvası, Minguzzi’nin anısına ithaf edildi.

Çeşitli yaş gruplarından toplam 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, sporun birleştirici gücü ön plana çıktı. Etkinlik boyunca Minguzzi’yi anmak amacıyla özel pankartlar taşındı ve günün sonunda tüm katılımcı sporculara anı madalyaları takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 23 Nisan’da Anlamlı Turnuva - Resim : 1

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Merve Kocagöz, “23 Nisan, aynı zamanda Mattia Ahmet Minguzzi’nin doğum günü. Turnuvamıza 12 takım katılım sağladı. Tüm maçlar dostluk maçı çerçevesinde geçti. Çocuklarımızı şiddetten uzak tutmanın en güçlü yöntemlerinden birisi, onlara sporla dolu bir hayat sunmaktır. Öfkeyle değil, anlayışlı olmak ve birlik içinde tutmaktır. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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