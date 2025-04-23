İstanbul Depremi Tekirdağ’da da Hissedildi, Vatandaşlar Parklara Koştu

İstanbul merkezli deprem, etkisini Tekirdağ’da da hissettirdi. Şiddetli depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar korkuyla parklara akın etti.

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İstanbul Depremi Tekirdağ’da da Hissedildi, Vatandaşlar Parklara Koştu

Öğle saatlerinde yaşanan depremin ardından kent genelinde büyük panik yaşandı. Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokaklara attı.

Kimi çocuklarıyla, kimi yaşlı yakınlarıyla parklara koşan vatandaşlar, yeşil ve açık alanlarda beklemeye başladı. Evlerine dönmeye çekinen vatandaşlar, artçı sarsıntı korkusuyla saatlerdir açık alanlarda bulunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Tekirdağ Deprem
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