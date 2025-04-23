Beşiktaş'ta Deprem Nedeniyle Bir Binadan Parçalar Koptu

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Beşiktaş Çarşı'daki bir binanın çatısından parçalar koptu ve çarşıya düştü.

Beşiktaş'ta Deprem Nedeniyle Bir Binadan Parçalar Koptu

İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında Beşiktaş Çarşı'da 4 katlı bina deprem sırasında yaşanan hasar nedeniyle tahliye edildi. Beşktaş Çarşı'da Kartal Heykeli’nin hemen yanında bulunan binanın çatısından kopan parçalar caddeye düştü.

Güvenlik önlemleri kapsamında bina tamamen tahliye edildi. Hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer çarşıda bulunan vatandaşlara hasarlı binalardan uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

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Kaynak: DHA

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