İstanbul Üniversitesi öğrencileri nöbet başlattı: "Kukla yargı eliyle sopa sallayanlara karşı..."

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan arkadaşları için nöbet başlattı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri nöbet başlattı: "Kukla yargı eliyle sopa sallayanlara karşı..."

Havuzlu Bahçe’de nöbet tutmaya başlayan İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi, “Tutuklu sıra arkadaşlarımız için nöbetteyiz!” dedi.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Meclisi, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda “Sınav haftasına girdiğimiz halde 6 sıra arkadaşımız hâlâ tutuklu. Tutuklu arkadaşlarımız için sınav dönemi boyunca Havuzlu Bahçe’de nöbette olacağız” ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, “1 Mayıs’a yönelik ‘cadı avında’ tutuklanan sıra arkadaşlarımızın yanındayız. Kukla yargı eliyle sopa sallayanlara karşı birbirimize daha sıkı sarılacağız, özgür bir geleceği birlikte kuracağız!” dedi.

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İstanbul Üniversitesi 1 Mayıs Gözaltı
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