İstanbul Seferli Uçakta Büyük Panik! Patlayan Powerbank Alev Aldı

Ural Havayolları’nın Ekaterinburg-İstanbul seferini yapan RA-73833 kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçakta, havalanıştan kısa süre sonra bir yolcunun powerbankı duman çıkarmaya başlayıp alev aldı.

Yanan cihazın sahibi hafif şekilde yaralanırken, yangın söndürme tüpüyle alevler hızla söndürüldü. Cihaz metal bir kaba konularak soğutuldu. Yolcular büyük panik yaşadı ancak uçuş planlandığı şekilde devam etti ve İstanbul Havalimanı’na güvenle iniş yapıldı.

Havayolu şirketi olayla ilgili açıklamasında, kabin ekibinin profesyonelliği sayesinde duruma müdahale edildiğini vurguladı: "Uçakta duman çıkaran cihaz hızlı bir şekilde kontrol altına alındı, uçuş normal şekilde tamamlandı ve İstanbul’a güvenle indik."

Kaynak: DHA