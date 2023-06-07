İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul'da silahlı terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da IŞİD operasyonu: Gözaltılar var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüten, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilere yönelik bu sabah operasyon kentte belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerle ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA

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IŞİD
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