Kuşadası'nda 6 ölü yunus karaya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son bir haftada farklı plajlarda 6 ölü yunusun karaya vurduğu tespit edildi.

Son Güncelleme:
Kuşadası'nda 6 ölü yunus karaya vurdu

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneğinden yapılan açıklamada, son bir haftada Nazilli Sitesi, Kocagöl ve Sevgi plajları, Söke Sahili ve ve Ayday Siteleri Plajı ile Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki Aydınlık Koyu'nda 6 yunusun ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 3'ünün "Stenella coeruleoalba" türü çizgili yunus, 3'ünün de "Delphinus delphis" türü tırtak yunus olduğu ifade edildi.

Kuşadası Körfezi'nin güney bölgesinden geldiği belirlenen yunusların bedeninde aşırı bozulmalar olduğu aktarılan açıklamada, bazılarının üzerinde delikler tespit edildiği, 2 yunusun da kuyruğunun kesildiği bildirildi.

İNSAN KAYNAKLIĞI OLDUĞU ŞÜPHESİ

Yunusların ölçümleri yapılarak doku ve diş örnekleri alındıktan sonra gömüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz ekosisteminde besin zincirinin en üst halkalarından birinde olan yunuslar, genellikle deniz kirliliği, balıkçı ağlarına tesadüfen takılma, plastik atıklar gibi nedenlerle ölmektedir. Ancak son günlerde ölen yunusların insan kaynaklı olduklarını düşünüyoruz. Art arda meydana gelen yunusların ölümleri hakkında ve daha fazla ölümlerin yaşanmaması için, denizle ilgili birimler tarafından araştırma yapılmasıyla ilgili Kuşadası Kaymakamlığına bilgilendirme yaptık."

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Deprem bölgelerinde böcek üreme alanı 1 milyonun üzerine çıktı: 'Binlerce cenazeye hala ulaşılamadı' Deprem bölgelerinde böcek üreme alanı 1 milyonun üzerine çıktı
Ekonomistlerden durdurulamayan dolar ve euro için ilk yorumlar! Ekonomistlerden durdurulamayan dolar ve euro için ilk yorumlar!
Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş Çiçekçiler anlatmıyor: Çiçek sineklenirse dibine bundan eklemek gerekiyormuş
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi! Hollywood Reporter hazırladı: İşte eleştirmenlere göre 21. Yüzyılın en iyi 50 filmi!
Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler Dünyanın en güzel on kadını altın oran ile seçildi: İşte o isimler
Milyonları ilgilendiriyor: Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek? Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar Emekli, memur, asgari ücretli... Tüm maaşlar sil baştan: İşte masadaki rakamlar
Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu Asgari ücret için konuşulan rakam belli oldu