Deprem bölgelerinde böcek üreme alanı 1 milyonun üzerine çıktı: 'Binlerce cenazeye hala ulaşılamadı'

Türk Tabipleri Birliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hala cenazesine ulaşılamayan binlerce kişi olduğunu belirtti ve salgın hastalıkların arttığını ifade etti.

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Deprem bölgelerinde böcek üreme alanı 1 milyonun üzerine çıktı: 'Binlerce cenazeye hala ulaşılamadı'

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerle ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

TTB’nin açıklamasında, depremlerde hala cenazesine ulaşılamayan binlerce kişi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “6 Şubat depremlerinin üzerinden dört ay geçti. Halen binlerce cenazeye ulaşılamadı. Hatay’da dört meslektaşımızın cenazesi ile ilgili bir bilgiye de ulaşamadık. TTB olarak deprem bölgesindeki çalışmalarımıza devam ediyor ve herkesi dayanışmayı büyütmeye çağırıyoruz” denildi.

SALGIN HASTALIKLAR ARTTI

Öte yandan TTB, Hatay'da enkazlara, çöp yığınlarına, altyapının çöküşüne, temizlik sorunlarına ve düzensiz yerleşim alanlarına bağlı olarak böcek/kemirgen üreme alanı sayısı 120 binden 1 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.

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