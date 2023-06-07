İzmir'de futbol menajerine 'şike teklifi' davası

İzmir'de Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Torbalıspor ve Çeşme Belediyespor arasındaki müsabaka öncesi bazı futbolculara şike teklif ettiği öne sürülen futbol menajeri Ö.B. hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Torbalıspor Kulüp Başkanı Batuhan Atay Arslan'ın 2 Mayıs'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan ve Çeşme Belediyespor'un 1-0 kazandığı play-out mücadelesinde futbol menajeri Ö.B. tarafından bazı futbolcularına para teklif edilerek şike yapılmak istendiği yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturmanın ardından futbol menajeri Ö.B. hakkında hazırlanan ve İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Kulüp Başkanı Arslan'ın ifadelerine yer verildi.

Müsabakadan önce 27 Nisan Perşembe günü oyuncusu Şamil Ünal'ın kendisini aradığını ve kendisine şike teklif edildiğini söylediğini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Takımını satması için para teklif edildiğini söyledi. Ben de hemen Şamil'i işletmeme çağırdım. O da gelip durumu anlatmaya başladı. Ö.B. diye bir futbol menajerinin kendisini aradığını, maçı satmaları için para teklif ettiğini söyledi. Ben de bu konunun araştırılmasını ve varsa sorumluların bulunup gereken uygulamanın yapılmasını istiyorum."

Şüpheli Ö.B'nin ise suçlamaları kabul etmeyerek kimseye şike teklifinde bulunmadığını, oyuncu Şamil Ünal'ın kendisine borcunun bulunduğunu, şike yapma teklifinin oyunculardan geldiğini iddia etti.

İddianamede, şüpheli Ö.B. hakkında futbolcular Şamil Ünal ve Durmuş Erol ile şike görüşmesi yaptığı, her iki futbolcuyu maçın sonucunu kendi istediği şekilde belirlemeleri için etki altına almaya çalıştığı, bu amaçla her 2 futbolcuya da menfaat ve kazanç vaat ettiği öne sürülerek, sanığın, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'nun 111/1 maddesi gereğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Kaynak: AA