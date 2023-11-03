İstanbul için yağış uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın akşam saatlerinden itibaren kentte fırtına ve kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

İstanbul için yağış uyarısı

İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, lodosun bugün öğle saatlerinde etkisini artıracağı, sıcaklıkların 23 derece civarında seyredeceği belirtildi.

Lodos yönlü rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra şiddetini daha da arttırması (40-60km), akşam saatlerinden itibaren de kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, fırtınayla kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişi yaşanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, pazar günü ise sabahın erken saatlerinden itibaren kentte güneşli havanın hakim olacağı, sıcaklığın da 21-24 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

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