Can Atalay'ın avukatlarından, AYM kararını uygulamayan mahkeme heyeti hakkında suç duyurusu

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın avukatları, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına uymayan İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) suç duyurusunda bulundu.

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Can Atalay'ın avukatlarından, AYM kararını uygulamayan mahkeme heyeti hakkında suç duyurusu

Geçen 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde TİP Hatay Milletvekili seçilen Gezi Parkı davası tutuklusu avukat Can Atalay’ın başvurusu üzerine AYM, 25 Ekim’de verdiği kararda; “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Ayrıca Atalay’ın tahliyesine de karar verilerek dosya, İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dosya, buradan da heyet yerine yalnızca Mahkeme Başkanı’nın imzasıyla Yargıtay 3’üncü Dairesi’ne gönderildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Gelişmeler üzerine Can Atalay’ın avukatları Fikret İlkiz, Evren İşler, Yalçın Deniz Özen ve Akçay Taşçı, AYM kararına uymadıkları gerekçesiyle İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında bugün HSK’ya suç duyurusunda bulundu Avukatların dilekçesinde, heyet hakkında disiplin soruşturması başlatılarak “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından dava açılması istendi.

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