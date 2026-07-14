İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı: Akşam Saatlerine Kadar Sürecek

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İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son hava tahmin raporlarını paylaşarak uyarı mesajı yayımladı.

Sabah saatlerinden itibaren kentin genelinde etkisini gösteren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar aralıksız devam etmesi bekleniyor. Valilik, olumsuz hava koşullarının yaratabileceği risklere karşı tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu bildirdi.

SEL VE ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, yağışların şiddetini artırabileceğine dikkat çekilerek vatandaşlardan ani sel ve su baskını risklerine karşı tedbirli olmaları istendi. Özellikle bodrum katlarda oturan sakinlerin ve riskli bölgelerdeki esnafın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Açıklamada yağış anında görülebilecek kuvvetli rüzgar tehlikesine de dikkat çekildi. Fırtına benzeri anlık rüzgarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tabela düşmesi gibi tehlikeler barındırdığı belirtilerek, dışarıda olan vatandaşların güvenli alanlarda kalması tavsiye edildi.

Kaynak: ANKA