İstanbul'da Eylem Hazırlığı! Bomba ve Uzun Namlulu Silahlarla Yakalandılar

İstanbul Eyüpsultan'da havaya ateş açılmasıyla başlayan takip, 5 ilçeye yayılan dev bir hücre operasyonuna dönüştü. Silahlı eylem hazırlığındaki 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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İstanbul'da Eylem Hazırlığı! Bomba ve Uzun Namlulu Silahlarla Yakalandılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan'da basit bir ihbarla başlayan takibi derinleştirerek mega kentte planlanan büyük bir silahlı eylemin önüne geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. İlk etapta adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanırken, derinleştirilen soruşturmada yakalanan diğer 4 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI, ARKASINDAN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyonun fitili, 8 Temmuz günü Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde havaya ateş açıldığı ihbarıyla ateşlendi. Olay yerine intikal eden ve çevrede teknik-fiziki takip başlatan Gasp Büro ekipleri, şüpheli B.Ş.'yi uzun namlulu silah ve el yapımı bombalarla suçüstü yakaladı.

Zanlının kanlı bir eylem hazırlığında olduğunu saptayan istihbarat ve asayiş birimleri, operasyonu genişletti. B.Ş. ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.A.K. ve M.K. de eş zamanlı baskınlarla kısa sürede etkisiz hale getirildi.

5 İLÇEDE 10 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul'un 5 farklı ilçesinde önceden belirlenen 10 adrese şafak operasyonu düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfek, eyleme hazır vaziyette 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin eylem sonrası kaçış planlarında kullanmayı hedeflediği değerlendirilen sahte plakalar ve motosiklet kasklarına da el konuldu.

HÜCRE TAMAMEN ÇÖKERTİLDİ

Emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edilen ilk gruptaki B.Ş, M.A.K. ve M.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında gerçekleştirilen operasyonlarda R.R, E.A. ve A.K. gözaltına alınırken, R.T. ise emniyet güçlerine teslim oldu. Yakalanan son 4 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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