İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Parfüm şişesinden kokain çıktı

İstanbul Havalimanı’na gelen uyuşturucu kuryesine yönelik düzenlenen operasyonda parfüm, roll-on ve şampuan şişelerine konulan 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu: Parfüm şişesinden kokain çıktı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Sao Paulo-İstanbul seferini yapan uçaktaki bir yolcuyu mercek altına aldı. Şahsın İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak başka bir ülkeye geçiş yapacağını tespit eden ekipler, uçağın iniş yapmasının ardından şahsı takibe başladı.

X-ray taramasından geçirilen valizlerde şüpheli yoğunluk bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine şüpheleri daha da artan ekiplerce operasyon planlandı ve iki adet valiz banda verilerek şahsın beklemekte olduğu yolcu salonuna gönderildi. Yolcu salonunda teyakkuzda bekleyen ikinci ekip, öncelikle şüphelinin valizlerini banttan almasını bekledi. Valizini alan şüpheli gözaltına alındı.

PARFÜM ŞİŞESİNDE BULUNDU

Şüphelinin üstü ve valizi aranırken, Brezilya uyruklu şahsın valizlerinden birinin içerisindeki çeşitli markalardan parfüm, roll-on ve şampuan şişeleri bulundu. Şişelerde likit ve toz halindeki maddelerin kokain olduğu tespit edildi. Toplamda 4 kilo 707 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerine ise devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bakanlık yetkilileri açıkladı: Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor Okullarda ara tatil, Ramazan Bayramı ile birleşiyor
'Bir komutan asla ağlamaz' davası: Hulusi Akar ve 'Başkomutan' Erdoğan ağlamadı mı? Akar ve 'Başkomutan' ağlamadı mı?
Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi Star TV'de neler oluyor? İddialı dizinin final bölümü çekildi
Gönül Dağı seyircilerini mutlu eden gelişme! Ayrılan başrol geri döndü Gönül Dağı seyircilerini mutlu eden gelişme! Ayrılan başrol geri döndü
ÇOK OKUNANLAR
Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek! Kutup soğukları Türkiye'yi vuracak: Sıcaklıklar 15-18 derece düşecek!
7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber 7 ay önce evlenmişlerdi: Mehmet Akif Ersoy ve Pınar Erbaş'tan kötü haber
Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti! Son anketten Erdoğan'a kötü haber geldi: Hem oylarını hem de halkın güvenini kaybetti!
AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı! AKP’ye yakın şirketin anketinde de Erdoğan kazanamadı: Seçim ikinci tura kaldı!
Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi! Dolar 35-40 lirayı görecek: Selçuk Geçer korkutan senaryo için tarih verdi!