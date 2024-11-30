Güngören'de Binanın Çökmesine İlişkin 2 Gözaltı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları ise 28 saattir sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA