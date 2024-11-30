Güngören'de Binanın Çökmesine İlişkin 2 Gözaltı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam bir binanın üst kısmının çökmesi sonucu 2 kişi enkaz altında kaldı. Göçük altında kalan işçilerden biri kurtarılırken diğeri için arma çalışmaları sürüyor. Olaya ilişkin firma yetkilisi ve yıkım görevlisi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Güngören'de Binanın Çökmesine İlişkin 2 Gözaltı

İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları ise 28 saattir sürüyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İktidar da Muhalefet de Albayrak Grubu'nu İhya Ettiİktidar da Muhalefet de Albayrak Grubu'nu İhya EttiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Güngören Bina İşçi
Son Güncelleme:
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Armağan Çağlayan'ın Çocukluk Arkadaşı: Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt Hayatını Kaybetti Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt Hayatını Kaybetti
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Telefonda Görüştü Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Telefonda Görüştü
Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız