Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mikati telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.

Kaynak: AA