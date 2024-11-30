Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü. Görüşmede Lübnan'daki ateşkes ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Mikati ile Telefonda Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Mikati telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye’deki son gelişmeler ve Lübnan’daki ateşkesin durumu ele alındı.

Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile GörüştüBakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile GörüştüGüncel

Kaynak: AA

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Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı Lübnan
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Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü Bakan Fidan, Rus Mevkidaşı Lavrov ile Görüştü
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