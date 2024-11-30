Armağan Çağlayan'ın Çocukluk Arkadaşı: Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt Hayatını Kaybetti

Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Dr. İsmail Bozkurt cumartesi sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bilinen herhangi bir rahatsızlığı bulunmayan 59 yaşındaki Bozkurt, İstanbul Etiler'de bulunan evinin yakınlarında yolda yürürken aniden yere yığıldı ve olay yerinde yaşamını yitirdi.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'IN ÇOCUKLUK ARKADAŞI

Çocukluk arkadaşı Dr. Bozkurt'un vefat haberiyle sarsılan yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın en kötü zamanlarını geçiriyorum sanırım. Yakın arkadaşlarım bir bir beni bırakıp gidiyor. Önce Metin, şimdi İsmail. İkisi de kalp krizi. Amerikan Hastanesi’nin başhekimi İsmail Bozkurt. Çocukluk arkadaşım. Sağlıklı beslenen, içki sigara içmeyen her gün kilometrelerce yürüyen İsmail. Sabah yürüyüşünde hayata ve bize veda etti.zor zamanlar. Nur içinde uyu arkadaşım… Yattığın yer incitmesin …

DR. İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde tamamlamış, ardından Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek öğrenimine başlamıştı. 1983’teki mezuniyetinden sonra uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde aile hekimliği alanında tamamladı. Bozkurt 2015’te Berlin Üniversitesi’nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi’nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011’de Mesul Müdür Yardımcılığı’na getirildi. 2013’te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu. Dr. Bozkurt 2014 yılından itibaren Amerikan Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü olarak görevini sürdürüyordu.