İktidar da Muhalefet de Albayrak Grubu'nu İhya Etti
İktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’nun yeni kurduğu şirket sadece 1 ayda 3 ihale aldı. AKP’li Güngören, Kağıthane ve Arnavutköy belediyelerinden 1 ay içerisinde araç kiralama ihalesi alan şirket toplamda 979 milyon liralık sözleşmeye imza attı. Albayrak Grubu İBB’den aldığı ihalelerle de dikkat çekiyor.
RIFAT KIRCI
AKP’li belediyeler tartışmalı ihalelere imza atmaya devam ediyor. İstanbul’da AKP’nin adeta kalesi denebilecek Kağıthane, Arnavutköy ve Güngören belediyeleri araç kiralama ihalelerine milyonlar harcadı. İhaleleri toplayan şirket ise iktidara yakınlığıyla bilinen Albayrak Grubu’na ait.
ARAÇ KİRALAMADA İLK TERCİH
İhalelerin ilki Güngören Belediyesi ile gerçekleştirildi. Şirket belediyenin açık usulde yaptığı ihaleye 10 Eylül tarihinde teklif verdi. Buna göre şirket 3 yıl süreyle kent temizliği için kullanılacak araçları 441 milyon 648 bin liraya kiralama sözleşmesine imza attı.
KAĞITHANE'DE PAZARLIK USULÜ
Güngören ile yapılan ihaleden henüz 20 gün geçmişken şirket Kağıthane Belediyesi ile pazarlık usulü ihale imzaladı. Bu yeni ihaleye göre şirket 3 ay süreyle evsel atıkların toplanması ve sokakların yıkanması için 35 milyon 622 bin liraya belediyeye araç kiraladı.
Şirketin sadece 10 gün sonra yeni ihale adresi Arnavutköy Belediyesi oldu. Evsel atıkların toplanması ve sokakların yıkanması için 1034 gün süreyle araç kiralama ihalesi 501 milyon 743 bin liraya Marka Atık Yönetimi Şirketi’ne verildi.
Böylece daha önce kamudan hiç ihale almayan şirket sadece 1 ay içerisinde 3 farklı AKP’li belediyeyle toplamda 979 milyon liralık ihaleye imza atmış oldu.
ALBAYRAK AİLESİ BU ŞİRKETTE TOPLANDI
Şirketin Albayrak Grubu’na ait Albayrak Turizm tarafından 2019 yılında kurulması ise dikkat çekti. Şirketin kurucuları arasında Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak, Muzaffer Albayrak, Kazım Albayrak, Faruk Albayrak, Mesut Muhammet Albayrak ve Bayram Albayrak bulunuyor.
İBB'DEN MİLYARLIK İHALELER
Albayrak Grubu’nun Platform Turizm adı altında faaliyet gösteren şirketi de kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekmişti. Şirket İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden geçen eylül ayında 3 milyar liralık taşıt kiralama ihalesine imza attı. Aynı şirket ağustos sonunda da İBB’den 849 milyon liralık ihale almıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem