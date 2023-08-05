İstanbul Fatih'te okey sonrası hesap kavgası kanlı bitti!

İstanbul Fatih'te iddiaya göre, kahvehanede okey oynayan iki kişi arasında hesap yüzünden kavga çıktı.

Yumrukların konuştuğu kavgada Avni T. , silahla Erkan Ç.'yi vurarak çevredeki bir binaya gizlendi.

YAKINLARI BİNA ÖNÜNDE TOPLANDI

Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Erkan Ç.'yi hastaneye kaldırırken, olayı duyan yaralı şahsın yakınları şüphelinin sığındığı binanın önünde toplandı.

ÖZEL HAREKAT TARAFINDAN YAKALANDI

Kalabalık polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, binaya saklanan Avni T. Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem