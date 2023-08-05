İstanbul Fatih'te okey sonrası hesap kavgası kanlı bitti!
İstanbul Fatih'te kahvehanede okey oynayan iki kişi arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Hesap yüzünden çıkan kavgada silahlar konuşurken, 1 kişi vuruldu.
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İstanbul Fatih'te iddiaya göre, kahvehanede okey oynayan iki kişi arasında hesap yüzünden kavga çıktı.
Yumrukların konuştuğu kavgada Avni T. , silahla Erkan Ç.'yi vurarak çevredeki bir binaya gizlendi.
YAKINLARI BİNA ÖNÜNDE TOPLANDI
Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Erkan Ç.'yi hastaneye kaldırırken, olayı duyan yaralı şahsın yakınları şüphelinin sığındığı binanın önünde toplandı.
ÖZEL HAREKAT TARAFINDAN YAKALANDI
Kalabalık polis ekipleri tarafından kısa sürede dağıtılırken, binaya saklanan Avni T. Özel Harekat ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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