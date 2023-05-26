İstanbul Fatih'te çıkan yangında biri çocuk işçi 4 kişi yaşamını yitirdi!

İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'nde bulunan bir pide fırınında önceki gece yangın çıkmıştı.

5 katlı binanın alt katındaki pide fırınında çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YANGINDA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yangında 4'ü ağır 6 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan Mehmet Erboğa, Beşir Erboğa ve Mehmet Erboğa kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Abdulkadir Erboğa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yangında ölenlerin cenazeleri defnedilmek üzere memleketleri Mardin’e gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem