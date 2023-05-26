İstanbul Bağcılar'da çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı hakkında karar!

İstanbul Bağcılar'da 11 yaşındaki çocuğu kaçırıp iş yerinde istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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İstanbul Bağcılar'da çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı hakkında karar!

İstanbul Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde 11 yaşındaki M.Y'yi okul çıkışı kaçırarak iş yerindeki ses yalıtımlı odada alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Bağcılar'da dün okuldan eve gelmeyen 11 yaşındaki M.Y'nin ailesinin başvurusu üzerine çalışma başlatan ekipler, çocuğun okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan şüpheli M.Ş'ye (59) ait olduğunu belirlemişti.

Yapılan araştırmada gözaltına M.Ş'nin iş yerinde yapılan aramada, su damacanalarının dizili olduğu 3 ayrı bölmeye rastlayan ekipler, kaçırılan çocuğu bu bölmelerden birinde bulmuştu.

Çocuğun bulunduğu bölmeye ses yalıtımı yaptığı belirlenen zanlının, duvarlara astığı kağıtlarda çocuğa sessiz olmaması durumunda öldüreceği yazıldığı bildirilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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