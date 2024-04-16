Büyükçekmece'de otomobil göle uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de kontrolden çıkan otomobil göle uçtu. Çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan sürücü kaldırıldığını hastanede hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de otomobil göle uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Büyükçekmece'de, göle düşen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. M.T. idaresindeki otomobil, Karaağaç köyü yolunda henüz belirlenemeyen nedenle Büyükçekmece Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve Silivri Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından gölden çıkarılan M.T. (64), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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