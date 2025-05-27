İstanbul Barosu'ndan Savunmaya Sahip Çıkma Çağrısı

İstanbul Barosu, baro yönetimi hakkında açılan dava ve yönetim kurulu üyesi Av. Fırat Epözdemir’in tutuklanmasına karşı sessiz kalmadı. Ulusal ve uluslararası hukukçularla birlikte yapılan açıklamada, "Savunmayı savunmak için Silivri’deyiz" mesajı verildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
İstanbul Barosu'ndan Savunmaya Sahip Çıkma Çağrısı

İstanbul Barosu, baro yönetimi hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgi yaymak" iddiasıyla başlatılan soruşturma ile yönetim kurulu üyesi Av. Fırat Epözdemir'in tutuklanmasına karşı sert bir açıklama yaptı. Baro, bu sürecin savunmayı susturma ve baroyu itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirtti.

Baro Başkanı ve yöneticileri hakkında, baronun anayasal yetkileri çerçevesinde yaptığı bir açıklama nedeniyle açılan davanın, Türkiye'de bir baroya karşı açılan ilk dava olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi. İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, hâkimin savunmaya söz hakkı vermeden duruşmayı terk ettiği ve kararını boş salonda açıkladığı bilgisi de paylaşıldı.

Baro açıklamasında, YK üyesi Av. Fırat Epözdemir'in daha önce takipsizlikle sonuçlanmış bir dosya üzerinden yeniden suçlanarak tutuklanmasının hukuki değil, siyasi bir karar olduğu savunuldu. "Av. Epözdemir Baro yöneticisi olmasaydı tutuklanmazdı" denilen açıklamada, bu tutumun İstanbul Barosu'nu itibarsızlaştırma çabası olduğu ifade edildi.

Baro, 28 Mayıs Salı günü Silivri Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşmaya ve 30 Mayıs Perşembe günü Çağlayan Adliyesi'nde yapılacak dayanışma eylemine tüm meslektaşlarını davet etti.

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